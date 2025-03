Depois da paragem para os compromissos internacionais de seleções na segunda quinzena de março, a Liga portuguesa volta em força para um mês e meio de decisões: da luta pelo título à da manutenção, passando pelos lugares europeus.

No topo da tabela, com oito jornadas por disputar (nove no caso do Benfica, que tem o jogo em atraso por jogar ante o Gil Vicente), há quatro equipas que ainda podem aspirar, matemática e realisticamente, ao título nacional.

Naturalmente, as contas mostram nesta altura que a corrida parece mais provável ser entre Sporting e Benfica, mas FC Porto e Sp. Braga, se não vacilarem até final, podem ainda ter uma palavra a dizer: se não for direta, pelo menos indiretamente.

Os leões lideram com 62 pontos, mais três pontos do que o Benfica, que tem 59 e um jogo em atraso. A nove pontos do líder e atual campeão estão FC Porto e Sp. Braga, ambos com 53.

Até final, receções difíceis, deslocações exigentes e alguns duelos diretos. Desde logo, a 29.ª jornada, a primeira de abril, promete: há um FC Porto-Benfica e um Sporting-Sp. Braga. Nas duas últimas jornadas, há mais dois duelos entre as equipas do topo: o dérbi lisboeta Benfica-Sporting da 33.ª jornada e o Sp. Braga-Benfica, na 34.ª e última ronda.

Confira, equipa a equipa, o que ainda falta a Sporting, Benfica, FC Porto e Sp. Braga.

SPORTING:

27.ª: Estrela-Sporting

28.ª: Sporting-Sp. Braga

29.ª: Santa Clara-Sporting

30.ª: Sporting-Moreirense

31.ª: Boavista-Sporting

32.ª: Sporting-Gil Vicente

33.ª: Benfica-Sporting

34.ª: Sporting-V. Guimarães

BENFICA:

24.ª: Gil Vicente-Benfica*

27.ª: Benfica-Farense

28.ª: FC Porto-Benfica

29.ª: Benfica-Arouca

30.ª: V. Guimarães-Benfica

31.ª: Benfica-AVS

32.ª: Estoril-Benfica

33.ª: Benfica-Sporting

34.ª: Sp. Braga-Benfica

*jogo em atraso

FC PORTO

27.ª: Estoril-FC Porto

28.ª: FC Porto-Benfica

29.ª: Casa Pia-FC Porto

30.ª: FC Porto-Famalicão

31.ª: Estrela-FC Porto

32.ª: FC Porto-Moreirense

33.ª: Boavista-FC Porto

34.ª: FC Porto-Nacional

SP. BRAGA

27.ª: Sp. Braga-Arouca

28.ª: Sporting-Sp. Braga

29.ª: Sp. Braga-AVS

30.ª: Estoril-Sp. Braga

31.ª: Famalicão-Sp. Braga

32.ª: Sp. Braga-Santa Clara

33.ª: Casa Pia-Sp. Braga

34.ª: Sp. Braga-Benfica