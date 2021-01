Pedro Cunha, treinador do Rio ave, em declarações na flash interview da Sport TV2, após o empate em Alvalade, em jogo da 14.ª jornada da Liga:



«Na primeira parte só fomos bons no momento defensivo. Esta não era a nossa imagem. Temos de ter qualidade com bola e pressionar alto. A primeira parte foi mal conseguido. Ao intervalo corrigi o posicionamento no meio-campo, pretendíamos ter superioridade no meio-campo. Foi uma das coisas que foi trabalhada, mas não conseguimos. Com essa alteração estratégica começámos a ganhar aquele espaço.



«O Sporting é uma grande equipa, com muita qualidade e que coloca grandes problemas a nível tático. É preciso estar sempre a mudar. O Rio Ave acreditou no que queremos ser no futuro: uma equipa de pressão alta e com confiança com bola. Estamos num processo, chegámos há pouco tempo. Queríamos ganhar e tentámos. Havia jogadores desgastados e tínhamos problemas no meio-campo. Não é normal perder de uma vez o Pelé, o Jambor e o Filipe Augusto. O Guga está connosco há dois dias e fez o jogo que fez. Estou feliz pelos jogadores e pelos adeptos que merecem esta alegria.»



[Sobre a saída do Geraldes]: «Não me arrependi. Ele solicitou a substituição. Fez 90 minutos na sexta-feira e mais 90 na terça-feira. Só tínhamos o Meshino que ainda não conhece muito bem os posicionamentos. Estávamos a criar muitos problemas ao Sporting. O Chico percebe muito bem o jogo e sabíamos que poderia isolar outro jogador, mas o desgaste era muito grande. Não quisemos correr risco. O Rio Ave comprometeu-se a ganhar o jogo na segunda parte. Temos jogadores da equipa B e da formação já no plantel e este é o caminho. O empate em casa do primeiro classificado, no momento que vivemos, é um bom resultado.»