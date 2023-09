Costinha, jogador do Rio Ave, na flash interview à Sport Tv, após a derrota em casa do Sporting, por 2-0, na sexta jornada da Liga:

«[Poderia ter sido um jogo diferente se o golo no início da segunda parte tivesse sido validado?] O Sporting entrou forte, faz o golo aos 10 minutos, complicou mais o nosso jogo e tivemos dificuldades. Na segunda parte, entrámos muito fortes, o lance do golo mudaria completamente o jogo. Continuámos a acreditar, mas tornou-se complicado porque o Sporting também tem uma boa equipa e está motivado. Tentámos impôr o nosso jogo na segunda parte, mas sem êxito.

[Lesão de Joca no aquecimento e de Guga durante o jogo também mexeu com a equipa que tem poucas opções?] Foi uma contrariedade antes do início do jogo. O Joca sofreu uma lesão, o Guga também. Temos opções no banco, mas dentro do campo sente-se. Mas quem está no banco está para ajudar e tem qualidade para entrar em campo. Acreditamos em todos.

[É difícil começar a ganhar pontos tendo defrontado FC Porto e Sporting e antes de jogar com o Sp. Braga?] É difícil, são equipas grandes, mas também temos os nossos pontos fortes e já provámos isso contra equipas grandes. Há muito campeonato pela frente.»