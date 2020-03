Rúben Amorim, novo treinador do Sporting, falou aos jornalistas na antevisão do jogo com o Desp. Aves e garantiu que se mantém à margem da polémica sobre as suas habilitações.

«Em Braga, o treinador estagiário bateu os recordes todos dos técnicos com IV Nível», começou por dizer.

«Não me preocupo com isso, o que interessa é o próximo jogo. Respeito a opinião de todos, mas foco-me no que posso controlar, que é o treino, o jogo seguinte, a observação do adversário, implementar a minha maneira de estar... dois dias não dá para quase nada, portanto não tenho tempo para pensar na opinião dos outros.»

Em atualização