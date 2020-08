O Rio Ave oficializou, esta sexta-feira, a saída de Nuno Santos.



O extremo português vai assinar por cinco épocas pelo Sporting, tal com o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno. Em sentido contrário, Gelson Dala e Francisco Geraldes mudam-se para Vila do Conde.

Com formação iniciada no clube da terra, o Trofense, Nuno Santos rumou depois ao FC Porto, onde fez grande parte do percurso nas camadas jovens, que culminou com um ano nos juniores do Rio Ave e outro no Benfica. Nos encarnados, passou depois pela equipa B e participou em dois jogos pelo plantel principal em 2015/2016, antes de ser cedido ao V. Setúbal em 2016/2017, clube que antecedeu a sua ida para o Rio Ave.

Nos vila-condenses, Nuno Santos assinou a melhor época individual da carreira em 2019/2020, com 38 jogos e cinco golos.