A Liga divulgou, este sábado, os horários dos jogos da quinta jornada.



A ronda inicia na sexta-feira, dia 13 de setembro, com a visita do Sporting a Arouca (20h15). Para sábado, estão agendados quatro jogos com destaque para a receção do Benfica ao Santa Clara, às 20h30.



No domingo há mais três jogos com o FC Porto-Farense a disputar-se às 15h30, no Dragão. O dérbi do Minho entre Sp. Braga e Vitória fecha o dia e arranca às 20h30.



A jornada cinco da Liga encerra com o Estrela da Amadora-Boavista, às 20h15, de segunda-feira, dia 16 de setembro. Lembre-se que esta ronda antecede o arranque da participação das eqipas portuguesas nas provas da UEFA.



Os horários da quinta jornada:



Sexta-feira, 13 de setembro

Arouca-Sporting, 20h15 - SportTV

Sábado, 14 de setembro

Casa Pia-Moreirense FC, 15h30 - SportTV

AVS SAD- Rio Ave, 18h00 - SportTV

Famalicão-Gil Vicente FC, 20h30 - SportTV

Benfica-Santa Clara, 20h30 - BTV

Domingo, 15 de setembro

FC Porto-Farense, 15h30 - SportTV

Estoril Praia-Nacional, 18h00 - SportTV

Sp. Braga-Vitória, 20h30 - SportTV

Segunda-feira, 16 de setembro

Estrela Amadora – Boavista FC, 20h15 - SportTV