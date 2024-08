Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do estádio da Madeira, após a goleada frente ao Nacional (6-1), em jogo da segunda jornada da Liga:



«É difícil, teria de ver o jogo outra vez. Os golos e as assistências chamam muito a atenção, mas gostei novamente muito do jogo do Quenda. Acho que é um jogador especial. É o compromisso defensivo, é a capacidade física, é o um para um… É muito completo. Não me quero alongar muito, porque ele ainda é um miúdo e temos de ter cuidado com essa abordagem, mas é apenas para dar um exemplo de que não olho apenas para aqueles que fazem os grandes momentos do jogo, mas olho para tudo.



Foi um jogo bem conseguido, mas acho que conseguimos fazer melhor. O início da segunda parte com os dois golos ajudou-nos bastante, depois de uma primeira parte em que estivemos com bola, mas nunca sendo completamente controlado. O Nacional tapou muito os espaços na primeira parte, mas na segunda parte, o resultado não ajuda nada. Tivemos um bom jogo interior, com os corredores fechados, mas conseguimos fazer melhor. Acho que nestes resultados temos muitos pontos para melhorar, mas quero destacar a excelente segunda parte.»



[Esperava mais dificuldades?]: «Achei muito difícil a primeira parte. Apesar de termos um bom jogo interior, se tivéssemos outra calma no último passe criávamos ainda mais problemas. E talvez no único lance em que o Inácio teve de saltar para marcar o Esteves, o Geny não acompanhou e sofremos o golo, numa jogada que já tínhamos estudado e sabíamos que eles faziam muito. Para mim, foi um jogo complicado, mas acho que os jogadores do Sporting têm o mérito total de desbloquear o jogo. E depois não pararam, quanto mais marcavam mais queriam, e isso mata uma equipa.»



[Substituições?]: «Com o desenrolar do jogo, nós queríamos testar. Como temos tanto para melhorar, temos de testar várias coisas e fomos vendo, aqui ou ali, certas coisas.»



[Atitude na segunda parte foi a chave?]: «Acho que sim. Acertámos melhor a pressão, depois há um golo, e o Nacional não consegue sair, dá-nos muita força. E depois há muito talento. Com todo o respeito pelo Nacional, comparar o trabalho do Tiago com o meu… eu meto as peças e depois há o Pote, o Trincão, o Viktor.»