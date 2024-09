Esta sexta-feira, o Estoril recebe o Sporting, no jogo inaugural da sétima jornada da Liga.

Em equipa que ganha não se mexe! Ruben Amorim deverá repetir o onze do jogo com o AVS, da jornada passada, e volta a dar a titularidade a Conrad Harder. Apesar do regresso de Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma, a dupla deverá ficar no banco.

Na baliza, tal como já confirmou o técnico luso, vai estar Franco Israel.

No lado do Estoril, Ian Cathro também deverá repetir o onze do jogo com o Rio Ave (2-2) e vai à procura da segunda vitória no campeonato.

O Sporting visita o reduto do Estoril, esta sexta-feira, às 20h15.

Onze do Sporting: Franco Israel, Debast, Diomandé, Matheus Reis, Geovany Quenda, Daniel Bragança, Morten Hjulmand, Nuno Santos, Francisco Trincão, Viktor Gyökeres e Conrad Harder.

Onze do Estoril: Joel Robles; Wagner Pina, Pedro Álvaro, Kévin Boma, Pedro Amaral, Zanocelo, Jandro Orellana, Michel, Yanis Begraoui, André Lacximicant e João Carvalho.

