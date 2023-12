O Sporting visita este sábado o Portimonense, em encontro da 15.ª jornada da Liga, agendada para as 20h30. Os leões traçam um simples objetivo: retomar a liderança isolada.

Ruben Amorim não conta com os lesionados Coates, Fresneda, St. Juste, nem com Gonçalo Inácio e Hjulmand, castigados. Assim, e porque em equipa vencedora por norma não se mexe, o técnico dos leões deve apenas mudar uma peça em relação à partida contra o FC Porto. Com a ausência do dinamarquês Hjulmand, Daniel Bragança deverá voltar ao onze.

Na antevisão a esta partida, Amorim assegurou que o médio português recuperou de sintomas gripais, treinou e está apto para ir a jogo.

Nessa mesma conferência de imprensa, o técnico do Sporting sublinhou a dificuldade de estudar o Portimonense, uma vez que surgem constantemente novas caras no plantel montado por Paulo Sérgio. Contudo, os algarvios deverão receber os lisboetas sem grandes trocas face à derrota em Moreira de Cónegos.

Sem o médio Midana Cassamá, a cumprir o segundo jogo de castigo, o Portimonense conta com o regresso de avançado Ronie Carrillo, que cumpriu castigo na última partida. Assim, o avançado Paulinho, de 24 anos, salta do onze e dá lugar ao equatoriano.

À procura da primeira vitória de sempre contra o Sporting, Paulo Sérgio poderá encontrar em Carlinhos e Hélio Varela as principais referências no ataque à baliza de Adán. O brasileiro e o cabo-verdiano são os máximos goleadores dos algarvios no campeonato, com quatro golos.

Veja na galeria acima associada os onzes prováveis para o Sporting-Portimonense.

