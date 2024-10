Poucos dias depois do empate a um golo diante do PSV, a contar para a Liga dos Campeões, o Sporting recebe o Casa Pia, num jogo a contar para a 8.ª jornada da Liga.

Ruben Amorim confirmou, em conferência de imprensa, que os leões têm cinco baixas confirmadas e as presenças de Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma nas escolhas iniciais não são 100 por cento certas. Desta forma, Fresneda surge como uma possibilidade de alinhar na clássica defesa a três dos leões.

No meio-campo, a exibição bem conseguida de Daniel Bragança, em Eindhoven, pode valer-lhe a titularidade no jogo deste sábado, em detrimento de Hidemasa Morita. Além disso, Nuno Santos também deve deixar o corredor esquerdo e dar lugar a Maxi Araújo, com Harder a juntar-se novamente a Gyökeres e Trincão na frente de ataque.

Quanto ao Casa Pia, sem perder há quatro jogos, deve apresentar-se com um onze semelhante ao que alinhou frente ao V. Guimarães, com as principais dúvidas a surgirem no centro da defesa, com nomes como José Fonte ou Ruben Kluivert em cima da mesa.

VEJA AQUI A GALERIA ASSOCIADA A ESTE ARTIGO.