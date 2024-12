Na conferência de antevisão da partida com o Sporting, Bruno Lage, treinador do Benfica, foi abordado com as mais recentes notícias acerca das viagens de Otamendi e Di Maria até à Argentina em vésperas do dérbi. Lage desvalorizou.

«Quando sentimos que temos de dar folgas, damos folgas», começou por apontar o técnico das águias.

«Esta equipa não tem tido muitas folgas, e nós demos três dias após o jogo para os jogadores passaram o Natal em família. O 24 e o 25 já estava estabelecido, a seguir a uma vitória, os jogadores estão à espera de mais um dia eventualmente para recuperar. Vamos para o 8.º jogo a jogar de três em três dias e decidimos que todos mereciam passar o Natal em família. Até porque, no dia 26, eu e a minha equipa técnica estivemos aqui a preparar o jogo com o Sporting de Rui Borges. A segunda situação, a viagem à Argentina, foi autorizada por mim, que fique bem claro.»

Bruno Lage referiu ainda que «o tempo da folga não interessa» e que se for preciso ligar um possível mau resultado às viagens dos jogadores, Bruno Lage vai «dar o corpo às balas».

«Há quatro meses, disseram que o Nico tinha de sair, que não havia a hipótese de o manter. E que o Di María era um problema. O Di María no último jogo fez mais recuperação do que o Florentino, e o Nico tem feito exibições muito boas. Esta é a minha forma de gerir o grupo e sinto que somos uma família e que estamos com uma vontade enorme de jogar o jogo de amanhã», concluiu.