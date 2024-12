Nicolás Otamendi, em declarações na flash interview, após a vitória do Sporting sobre o Benfica por 1-0, num jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga:

«Fomos uma equipa unida durante a primeira parte, mas no segundo tempo fomos mais dominantes, com pressão e atrás do resultado. Temos um sabor amargo porque o resultado podia ter sido diferente se a bola tivesse entrado. Lamentavelmente não saiu.»

«Se ganhamos ou perdemos a mentalidade é a mesma, hoje não correu bem, mas é pensar no próximo jogo e no próximo ano. Temos de nos mentalizar que o campeonato é longo e ter a mentalidade sempre positiva.»

«Viagem à Argentina? Estamos a falar de futebol, é importante focarmo-nos mais na família de cada um, focarmo-nos numa arbitragem, podiam ter sido mais do que seis minutos de compensação. A mentalidade é jogo a jogo e fazer as coisas bem no próximo jogo.»