João Palhinha despediu-se este domingo do Sp. Braga onde jogou nas duas últimas temporadas por empréstimo do Sporting. Com regresso a casa marcado, o jovem médio despediu-se dos minhotos recordando os melhores momentos e sensações da época.

Uma temporada «marcante» para o médio que destaca a forma como foi acolhido pelo clube e pela cidade, as derrotas, bem como «todas as vitórias», com especial foco na Taça da Liga conquistada «em casa».

Palhinha despede-se depois de toda a estrutura do clube, companheiros, adeptos e treinadores que, só nesta última temporada, foram cinco, contabilizando Abel Ferreira que ainda fez a pré-época, mas também Sá Pinto, Rúben Amorim, Custódio e, por último Artur Jorge.

«Sou mais um que irei continuar a acompanhar o crescimento deste grande clube e a torcer pelo vosso sucesso. Quiçá um dia nos possamos voltar a encontrar guerreiros», escreveu a finalizar.