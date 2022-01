João Palhinha, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 3-2 frente ao Santa Clara, na abertura da 17.ª jornada da Liga:



«Jogamos todos os jogos para ganhar. Infelizmente, hoje não conseguimos. Tentámos até final fazer golos. A equipa batalhou, mas hoje não foi o nosso dia. Temos de levantar já a cabeça. Não é esta derrota que nos vai tirar o foco. O longo trajeto passa por isto. Haveria de chegar o dia em que isto iria acontecer. A equipa tem de levantar a cabeça e pensar já no jogo da Taça.



Ausência do Ruben Amorim? Bão serve de desculpa. O mister esteve sempre connosco e nós com o mister. Essa comunicação sempre esteve presente. Não passa por aí de certeza.»