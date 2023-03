Paulinho, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV2, após a vitória por 1-0 contra o Portimonense, no Algarve, em jogo da 23.ª jornada da Liga:



«Acima de tudo [este prémio] sabe a três pontos num campo difícil contra uma equipa muito alta, intensa, bem organizada e à procura de sair em transição. Tínhamos de ser perfeitos porque no ano passado sofremos um golo em transição. Estivemos todos bem e ganhámos, que era o mais importante.»



[Primeiro golo em 2023 na Liga]:



«Anseio marcar em todos os jogos, mas anseio que a equipa ganhe. São fases. Faz parte do caminho.



Sabemos que quando não sofremos, estamos mais perto de ganhar. Felizmente hoje não sofremos golos como não tínhamos sofrido nos dois jogos anteriores. Queremos continuar assim.»



[Surpreendido por ter ficado no banco]: «Não, não. Aqui não titulares indiscutíveis. O mister mete quem acha que é melhor para o jogo. Temos de estar preparados para ajudar a equipa.»