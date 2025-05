Paulinho, roupeiro do Sporting, em declarações após a vitória do Sporting sobre o V. Guimarães por 2-0, que culminou com a conquista do bicampeonato:

«Não vale a pena estarem a semana toda a dizer que o Gyökeres vai para um clube ou para outro. É preciso ter calma. Estamos aqui para fazer a festa. Rui Borges mereceu ganhar o campeonato, tal como o Ruben Amorim e o João Pereira. Este campeonato foi ganho pelos três treinadores, pelos jogadores e pelo presidente Frederico Varandas. Ele conseguiu meter o clube em pé e ninguém o tinha conseguido fazer.»

«Estou muito contente por Frederico Varandas, mandaram-no abaixo e ainda faltam coisas até ao fim da época. Só depois do jogo da Taça é que vão ter conhecimento de uma notícia boa, eu não engano.»