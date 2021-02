Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a derrota por 2-0 em Alvalade frente ao Sporting, em jogo da 20.ª jornada da Liga:



«Acho o resultado extremamente penalizador para o que conseguimos fazer. O resultado penaliza tremendamente o Portimonense. O Sporting ainda não tinha rematado antes do golo. Tínhamos a lição bem estudada, retirámos a profundidade ao Sporting. A lição estava bem interpretada. Além disso, tivemos chegadas com perigo à área do Sporting, mas depois demos dois presentes que dificultaram a nossa tarefa.



Na segunda parte o Sporting teve um ou outro ataque prometedor. Já na primeira parte tínhamos tido uma excelente ocasião pelo Beto. O 2-1 não saiu, o Sporting ficou confortável e foi gerindo o tempo com experiência. Queimou muito tempo de jogo e retirou-nos o ímpeto. Os jogadores fizeram um grande trabalho, foi pena esses dois lances.



Acreditei sempre até ao final que era possível marcar. Incentivei os jogadores na procura do golo que nos poderia colocar no jogo. Os jogadores fizeram uma partida tremenda com condições climatéricas difíceis. Fomos muito fortes na pressão, obrigámos o Sporting a bater na frente. Corremos riscos, mas conpensámos esses riscos com trabalho. O golo não saiu e não conseguimos reentar na partida. Foram dois erros, duas palermices da nossa parte.



Quase tudo o que fizemos foi de positivo, com excepção daqueles dois momentos. Uma equipa que está a marcar à zona não pode ter um homem a saltar na bola. Nem há comentários para o 2-0. Deveríamos ter sido mais pragmáticos e afastar a bola daquela zona. A equipa fez muita coisa boa Acreditando no trabalho, olhamos para o futuro com crença. Está tudo embrulhado, as equipas estão muito iguais e muito competitivas. Temos de ir à procura nos pontos que nos fazem falta.»