No regresso ao Benfica e ao campeonato, Pavlidis ficou a zeros no empate em Rio Maior, ante o Casa Pia (1-1). Por isso, o grego não aproveitou a ausência de Luis Súarez na vitória do Sporting sobre o Santa Clara (4-2). Em sentido oposto, Begraoui voltou aos golos – após jejum de quatro jornadas – apesar da derrota do Estoril em Arouca (3-2).

Ao top-5 ascendeu Chuchu Ramírez, avançado do Nacional que faturou na vitória sobre o Estrela da Amadora, na Choupana (2-0).

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24 golos – Luis Suárez (Sporting);

21 golos – Pavlidis (Benfica);

18 golos – Begraoui (Estoril);

15 golos – Zalazar (Sp. Braga);

14 golos – Chuchu Ramírez (Nacional);

13 golos – Samu (FC Porto), Ricardo Horta (Sp. Braga) e Pote (Sporting);

Oito golos – William Gomes (FC Porto), Marezi (Alverca), Trezza (Arouca) e Murilo (Gil Vicente).