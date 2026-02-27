O Sporting recebe esta sexta-feira o Estoril numa partida a contar para a 24.ª jornada do Campeonato Nacional. No lote dos indisponíveis para o encontro, Rui Borges continua sem poder contar com Debast, Mangas e Kochorashvili, enquanto Ioannidis continua em dúvida.

Em sentido contrário, o técnico dos leões tem Pedro Gonçalves de regresso, cumprido a suspensão no triunfo frente ao Moreirense (3-0) da 23.ª jornada.

A formação canarinha de Ian Cathro vem de uma reviravolta importante diante do Gil Vicente (3-1) e, para o jogo em Alvalade, o treinador escocês não poderá contar com Boma na linha da defesa nem com o avançado Lacximicant.

O jogo entre Sporting e Estoril tem início marcado para as 20h45, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol

Veja na galeria associada os onzes prováveis para o Sporting-Estoril.