Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada aplicada ao Nacional (6-1), em jogo da segunda jornada da Liga:



«A equipa tem estado muito bem ao nível do último passe e da receção. Temos encontrado os colegas não só eu, mas também o Viktor, o Trincão, o Marcus e hoje o Bragança. Esperemos continuar assim.



Sentimos que estamos bem a nível físico e tático e queremos continuar assim ao longo do ano. Bicampeonato? Vamos à luta, sabemos das nossas capacidades. Temos de fazer o nosso melhor para conseguirmos os três pontos em todos os jogos.»