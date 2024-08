Pedro Gonçalves, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Sporting por 3-1 sobre o Rio Ave, a contar para a primeira jornada da Liga:

«É sempre importante, depois da tristeza que aconteceu durante a semana, é importante vencer logo o primeiro jogo, estamos aqui para dar luta e conquistar o bicampeonato. A Supertaça foi um jogo dramático e as minhas palavras são as do mister, sentimos a derrota e com o Rio Ave pudemos esquecer aquilo que foi o último encontro. Sentimos que era o primeiro jogo do campeonato, na Supertaça tivemos um prolongamento que foi exigente e conseguimos os três pontos, o que está para trás já não importa. Não importa marcar ou não, quero é deixar uma palavra aos colegas que têm feito um excelente trabalho. Segundo golo? Não se explica, é uma coisa que o jogador de futebol tem, tento decidir bem todos os jogos e fico triste por ter saído, senti um toque e o mister deve ter visto e achado que não estava no meu melhor.»