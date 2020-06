Rúben Amorim, treinador do Sporting, assumiu na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo sobre o Tondela que era para ser Jovane e não Sporar a bater o penálti que deu o 2-0. O técnico ia intervir, mas ficou contente pela forma como os jogadores resolveram a questão.

«Normalmente não gosto que marquem penáltis quem não os treina. E eles resolveram o caso tão bem. O Jovane é que tem batido e se eu o visse a ele e ao Sporar a falar, aí teria de intervir, e era o que ia fazer. Mas como eles resolveram entre eles. O treinador manda, mas lá dentro eles é que decidem, enquanto não houver problema. Como não houve problema e o Jovane até se estava a rir, ficou tudo bem. Porque um avançado precisa de golos. E porque foi golo (risos).»

[sobre o livre batido por Jovane e não por Mathieu]

«O Jovane está numa boa fase, mas o Sporting é todas as semanas. Marcou dois golos, foi bom. Treina as bolas paradas para isso e o Mathieu percebeu o momento. É um bom sinal da ligação entre eles. Não importa quem está definido para bater, mas quem está melhor no momento.»