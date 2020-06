Pepa, treinador do P. Ferreira, em declarações à Sport Tv, após a derrota dos castores em Alvalade, diante do Sporting.

«As primeiras palavras são para os jogadores do Paços. Mostraram muita qualidade e intensidade. Se me perguntarem se o empate não era justo para aquilo que os jogadores fizeram, o empate não era justo. A vitória é que era justa. Saímos frustrados por não levar pontos, mas com um orgulho enorme daquilo que fizemos em campo. Só temos de estar orgulhosos.»

[sobre o lance do penálti a favor do P. Ferreira revertido após o visionamento das imagens do VAR]

«Não tenho tempo para perder com isso. É muito esquisito o que aconteceu, mas só temos de pensar no próximo jogo e com muito orgulho do que os rapazes fizeram lá dentro.»

[sobre as cinco mudanças em relação ao último jogo]

«Essa gestão deve-se ao grupo de trabalho. Eles é que dão estas opções e fazem por merecer jogar. Não tem a ver com gerir a pensar no jogo seguinte. A resposta foi fantástica.»