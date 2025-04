O Sporting e o Benfica foram multados por utilização de pirotecnia nos jogos ante Estrela da Amadora (27.ª jornada) e ante o Gil Vicente (24.ª jornada), respetivamente, segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido na quinta-feira.

A SAD do Sporting foi multada em 12.240 euros, por arremesso de objetos para o terreno de jogo, nomeadamente tochas que motivaram a interrupção do jogo.

«Ao minuto 27 da segunda parte, o jogo esteve interrompido cerca de um minuto, devido a terem sido arremessadas tochas incandescentes do setor B5 onde estavam situados os adeptos da equipa B [ndr: Sporting], que tiveram de ser retiradas pelos bombeiros presentes», é referido no mapa de castigos, sendo que «dos 20 engenhos pirotécnicos cuja deflagração ocorreu ao minuto 72, no setor B5 por adeptos do Sporting, quatro deles foram arremessados para o retângulo de jogo».

Já o Benfica foi multado em 3.190 euros, por comportamento incorreto do público em Barcelos, associado à deflagração de pirotecnia em vários momentos do jogo. O Gil Vicente foi multado em 1.050 euros, pela entrada dessa pirotecnia no estádio.