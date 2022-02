Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a vitória dos leões sobre o Famalicão.

«Em relação ao jogo da primeira volta, acima de tudo, mudou o resultado. Tal como tinha acontecido em Famalicão, não estivemos bem a controlar a partida, não tivemos um jogo fluído, mas fomos melhores do que no jogo da primeira volta. Nunca senti a equipa confortável, também porque o espaço estava na frente, muitas vezes com três para três e tivemos pressa de fazer chegar lá a bola, o que desvirtuou a nossa forma de jogar. Mas marcámos dois golos, não sofremos nenhum e a vitória é justa.

Há mérito do Famalicão que pressionou bem e tem jogadores muito talentosos, mas tivemos ocasiões em que devíamos ter feito mais. Faltou energia e para esta equipa a energia é fundamental.»

[penálti defendido por Adán foi fundamental?]

«Sim. Fomos para o intervalo a vencer, poderíamos estar empatados, o que deixaria a equipa mais ansiosa. Foi determinante novamente, como já foi outras vezes.»

[sobre a ida ao Dragão sem Porro]

«Tivemos uma sequêcia de jogos difícil, notou-se que nos faltou energia, amanhã vão treinar os que não jogaram e depois vou dar uma folga à rapaziada, que bem precisa, para recuperarmos bem para irmos ao Dragão ganhar. O Porro não pode jogar, vem de uma grande paragem, fez 50 minutos, hoje já fez 70 minutos, ele precisava de parar, por isso se calhar até há males que vêm por bem.»

[sobre a entrada de Slimani]

«O Slimani entrou por tudo, também à procura daquela energia que nos faltou e que o estádio pode dar. Vai melhorar muito. Nota-se que ainda está um pouco preso, o que é normal, tem pouco jogo, esteve parado e agora vai voltar e vai trabalhar como todos. O Pedro Gonçalves é um jogador muito importante para nós, não sei o que se passou com ele, tem algumas dificuldades, se não estiver para o Dragão tem que recuperar bem para ajudar a equipa no futuro.»