Há 23 min
Pote: «Ambicionei sempre representar a Seleção e não ir dói...»
Internacional português aborda lesão sofrida no jogo entre o Sporting e o Santa Clara, no passado sábado
Pedro Gonçalves garante que «dói» não poder representar a Seleção Nacional nos últimos dois jogos de qualificação para o Mundial de 2026.
Através de uma mensagem partilhada nas redes sociais, o internacional português assegura que o importante é «recuperar bem» da lesão sofrida no último sábado, durante o Santa Clara-Sporting. O jogador saiu com queixas e acabou mesmo por ser dispensado dos trabalhos de Portugal.
«De fora destes próximos dois jogos e poder estar presente na qualificação para o Mundial. Algo que sempre ambicionei foi representar a Seleção e não conseguir ir dói. Agora é recuperar bem e em nada estou a fazer o que mais gosto», pode ler-se.
Leia aqui a mensagem completa de Pedro Gonçalves:
