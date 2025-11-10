Pedro Gonçalves garante que «dói» não poder representar a Seleção Nacional nos últimos dois jogos de qualificação para o Mundial de 2026.

Através de uma mensagem partilhada nas redes sociais, o internacional português assegura que o importante é «recuperar bem» da lesão sofrida no último sábado, durante o Santa Clara-Sporting. O jogador saiu com queixas e acabou mesmo por ser dispensado dos trabalhos de Portugal.

«De fora destes próximos dois jogos e poder estar presente na qualificação para o Mundial. Algo que sempre ambicionei foi representar a Seleção e não conseguir ir dói. Agora é recuperar bem e em nada estou a fazer o que mais gosto», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem completa de Pedro Gonçalves: 

