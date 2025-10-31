Pote, autor do segundo golo do Sporting na vitória frente ao Alverca (2-0) para a Liga, na flash interview da Sport TV:

Segredo para a vitória

«O segredo é o espírito de equipa. Tentámos entrar desde o início para ganhar. A primeira parte foi mais complicada, o adversário cumpriu bem a sua tarefa. Ao longo do jogo, com o cansaço e o nosso caudal ofensivo, tentamos que a equipa adversária fique cansada. Foi o que aconteceu e o resultado é inteiramente justo.»

Marcou um grande golo

«Trabalho para isto. Sorte que já vivi muitos momentos destes. Já marquei muitos golos por este clube, espero continuar a marcar. O mais importante é dar títulos, é o que vamos tentar fazer.»

Depois das lesões, o pior já passou?

«Nos números sim, mas na minha cabeça e no meu corpo não. A qualquer momento temos essas dúvidas na cabeça. Temos de trabalhar o nosso psicológico, e é isso que tento fazer. Divertir-me dentro do campo e não pensar muito nas lesões.»

Rivais pressionados?

«Olhamos muito para nós. Se ganharmos os jogos todos somos campeões. É o que vamos tentar fazer.»