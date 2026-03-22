Pote, avançado do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória (4-1) frente ao Alverca , a contar para a 27.ª jornada da Liga. O jogador justificou a saída com queixas.

Equipa estava preparada

«Estávamos preparados para este jogo. Tivemos dois dias de folga e o mister soube recuperar a equipa. A mentalidade do último jogo esteve neste e vamos continuar assim. Tentar entrar em todos os jogos para ganhar.»

Não houve mudança de chip

«Dentro do balneário não houve mudança de chip. Houve sim entrar em todos os jogos como se fossem Champions. Por isso entrámos aqui e mostrámos a grande equipa que somos.»

Saída com queixas

«A coxa esquerda tem dado alguns problemas. Foi uma pequena cãibra. O mister decidiu tirar-me e penso que foi o melhor para todos.»

Garante que está apto para a seleção

«Certamente estou feliz, adoro estar naquele grupo. É um objetivo para todos os jogadores e estou extremamente orgulhoso por representar a Seleção mais uma vez.»