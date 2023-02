Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-2 em Chaves, numa partida da 21.ª jornada da Liga:



«Foi um excelente jogo da equipa. Tivemos excelente apoio nas bancadas como sempre, fico contente por isso. É especial, sou da região e fico feliz pela vitória. Agora vamos ganhar à Dinamarca.»



[Preferiu não festejar por ter jogado no Desp. Chaves]: «Sim, preferi não festejar.»



[Deu o penálti ao Chermiti quando tinha a hipótese de fazer o hat-trick]: «Espero ter muitos penáltis e golos pela frente ao longo da carreira. O Chermiti merecia o penálti, fico triste por ele não ter feito [golo], mas vai fazer muitos.



Sinto-me confortável em campo. Tento dar o meu melhor e fazer o que o mister me pede. Sou um excelente profissional, dou tudo de mim todos os dias nos treinos e nos jogos e tento dar o meu melhor pelo clube. Foi um excelente jogo, criámos muitas oportunidades e podíamos ter feito mais golos, mas faz parte. Vamos continuar a trabalhar porque quinta-feira temos um jogo importante que pode ditar muito da nossa época.»