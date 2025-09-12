Probabilidade de ser campeão: Sporting acima do Benfica, FC Porto em quarto
CIES lançou estudo com 29 ligas de todo o mundo
Será um bom prenúncio para o Sporting? O CIES Observatório do Futebol lançou um estudo com todas as probabilidade de conquista do título em 29 campeonatos.
Ora, em Portugal, o Sporting lidera com larga diferença. A equipa de Rui Borges tem, segundo o estudo, 39,3 por cento de probabilidade de ser tricampeão em 2025/26.
Logo de seguida surge o Benfica, com 24,5 por cento. Porém, e ao contrário do que seria esperado, o FC Porto só aparece mesmo em quarto lugar, com apenas 10 por cento de possibilidade de erguer o troféu. Em terceiro está o Sp. Braga de Carlos Vicens, com uns notáveis 21,1 por cento.
De resto, em Portugal, o Santa Clara e o V. Guimarães têm 1,6 e 1,1 por cento, respetivamente. As restantes 12 equipas possuem menos de um por cento.
Olhando para os top-5, o Liverpool lidera em Inglaterra (28,9), o Real Madrid em Espanha (40,6), o PSG em França (73), o Bayern Munique na Alemanha (61,4) e o Inter em Itália (25,6).
Destaque ainda para o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus, que apresenta a maior probabilidade na Arábia Saudita, com 33,2 por cento.
Neste estudo, o Estrela Vermelha, da Sérvia, é a equipa com maior probabilidade de ser campeã, com uns largos 76,2 de percentagem.
Confira todos os resultados do estudo do CIES
