A PSP considerou, este domingo, o clássico entre o Sporting e o FC Porto desta segunda-feira de «risco elevado» e explicou que a operação vai ser «muito semelhante» às de anteriores jogos grandes.

«Trata-se de um evento de risco elevado e é esperado pelo promotor que estejam presentes no Estádio de Alvalade cerca de 45.000 pessoas. Nesse sentido, a Polícia de Segurança Pública planeou e executará uma operação de grande envergadura em toda a cidade de Lisboa e mais concretamente junto ao Estádio José Alvalade», afirmou o subintendente Sérgio Santos, em conferência de imprensa realizada no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Sérgio Santos acrescentou que o dispositivo policial estará, particularmente, atento a possíveis ilícitos nas imediações e interior do Estádio José Alvalade, como «roubos, venda ilegal de títulos de ingressos e quaisquer outras situações, nomeadamente alterações de ordem pública».

Já o comissário Artur Serafim reforçou que o efetivo disponibilizado pela PSP apostará, à imagem do que sucedeu nos anteriores jogos de elevado risco, na proximidade, de forma a identificar de imediato situações como uso de pirotecnia ou possíveis desacatos nos momentos particularmente mais sensíveis, como o trajeto dos adeptos visitantes rumo ao seu setor no estádio.

A PSP recomendou ainda aos adeptos que possam deslocar-se o mais cedo possível para o estádio, preferencialmente utilizando a rede de transportes públicos, e que as portas estão previstas abrir às 18:15, duas horas antes do início do ‘clássico’, enquanto, mais particularmente os adeptos do FC Porto, iniciarão o seu trajeto, com escolta policial, até ao recinto sportinguista às 17:30, a partir da Avenida Padre Cruz, em Lisboa.

O clássico entre o Sporting e o FC Porto está marcado para esta segunda-feira, às 20h15.