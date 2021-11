Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 sobre o Paços de Ferreira, na 11.ª jornada da I Liga:

[Oitava vitória seguida, se é o melhor Sporting desta época e se vai mais confiante para o jogo com o Dortmund:] «É um bom momento. Acho que é um momento no qual estamos seguros. Recuperámos agora o Tiago Tomás, o Neto sentiu outra vez ali o problema na perna, mas temos os jogadores todos e quando temos os jogadores todos e estamos a ganhar e a jogar bem, eu diria que é um excelente momento. Mas, também iniciámos bem o campeonato, tirando aquele empate em Famalicão. Também estávamos fortes, mas poderia dizer que é o melhor momento desta época.»

«Em relação ao jogo do Dortmund, é muito importante vencer o Varzim. A Taça de Portugal é um grande objetivo para nós, esta equipa ainda não venceu, o treinador também não. Se vencermos o Varzim, temos um balanço para encarar o Dortmund, como um jogo de tudo ou nada da Champions na nossa casa. O Dortmund tem favoritismo. E nós não temos muitos jogos assim, durante o campeonato somos sempre favoritos, temos sempre essa pressão, temos a pressão de vencer, mas o Dortmund também tem e vamos dar tudo, que é o que sempre fazemos.»

[Impacto das oito vitórias seguidas:] «Acho que a forma como jogamos tem mais impacto… obviamente que os resultados são importantes, mas a forma como estamos a ganhar, a jogar e a concentração, o não sofrer golos e toda a gente dentro dos jogos tem um impacto bom no grupo, nos jogadores, nos adeptos. Cria uma onda saudável e é seguir com esta onda, sabendo que algum dia (risos), espero que não seja para breve, as coisas podem mudar. É trabalhar no máximo, como sempre fizemos, como eu fiz na carreira. Quando comecei a carreira só queria ganhar dois jogos para ter uma 'pré-épocazinha' e é assim que levamos as coisas. Mas o que eu senti foi: antes do jogo do Paços, nada contava no que fizemos. Queremos é sempre mais e se não ganhássemos o jogo perdíamos a posição, portanto é continuar.»