Eduardo Quaresma, em declarações à SportTV, após a vitória por 2-0 do Sporting sobre o V. Guimarães e a conquista do bicampeonato:

«Foi um campeonato muito duro e muito longo, muitas coisas aconteceram e acho que foi o melhor que ganhei no Sporting. Ninguém se vai esquecer do golo ao Gil Vicente, eu também não e há muita gente a dizer que é capaz de ser o melhor da Liga (risos). Estamos muito felizes e acho que vai ser muito importante, os sportinguistas têm de cumprir as regras, isso é o importante.»

«Agora vamos beber até ficarmos a cair de bêbados e se calhar só na quarta-feira é que estamos recuperados. Significa um crescimento brutal nas nossas estruturas, lutamos por todos os títulos e acho que é importante este crescimento.»

«Amorim? Não se esqueça da mensagem que lhe deixei, gostava que estivesse aqui mas agora temos outro e um abraço.»