Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Estrela por 1-0, na 29.ª jornada da Liga:

Importância de Daniel Bragança no jogo

«Tem crescido, está um jogador ainda mais maduro, aliado ainda mais ao que é enquanto jogador. Ouvi alguém a dizer que ia ser treinador no futuro e não tenho dúvidas, tem uma capacidade de leitura do jogo acima da média. Teve uma paragem muito longa e precisou desse tempo, está numa boa fase. Os colegas vêem nele essa capacidade para fazer a diferença a qualquer momento. Todos têm a confiança do treinador e isso é demonstrativo desde o início da época.»

Regresso do Quenda após quatro meses...

«Muito feliz por vê-lo voltar, é um jogador importante e que estava a dar muito à equipa, teve uma paragem longa, a equipa está feliz por tê-lo de volta. É um jogador diferenciado e que pode ajudar nesta reta final do campeonato.»

Mourinho já «atirou» a toalha ao chão

«É uma luta a três para mim, matematicamente ainda é possível uma luta a três. Estou focado no que controlo e no que é o Sporting.»

Ausência de Inácio da ficha de jogo

«O Inácio foi gestão física, tinha o quarto amarelo, mas foi muito mais pela parte física, tem tido muitos minutos e veio tocado da Seleção. Vimos num mês com muitos jogos. O Quaresma e o Debast fizeram um jogo muito bom com o Santa Clara e mereceram a titularidade, mostra o carácter de todos para aproveitar as oportunidades que o mister lhes dá. O Morita fez 90 minutos, o Dani (Bragança) tem estado muito bem e era importante ter malta fresca. Não foram muitas mudanças, para poder dizer que era a pensar nos próximos jogos. Foi apenas uma pequena frescura física e mental.»