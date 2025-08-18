Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa, após a goleada do Sporting frente ao Arouca, por 6-0:

[Entrada de Conrad Harder e utilização do dinamarquês com Luis Suárez na luta pela posição]

«Ansiedade é algo natural na idade dele. Está a crescer e é natural criar essa ansiedade de fazer golos. Importa-me é que ele tentou ajudar a equipa e que já começa a fazer o jogo associativo, é esse crescimento que o vai tornar melhor a cada dia que passa. Tem de passar certas etapas e acreditamos no potencial dele.»

«Estou feliz por ter ambos, agora está a jogar o Suárez, daqui a uns tempos pode jogar o Harder. Custa deixar malta de fora, mas desde que quis ser treinador, sei que como líder tenho de tomar decisões e saber lidar com elas. Se estou no Sporting é porque devo fazer alguma coisa bem feita. Só posso meter 11, não posso meter todos. De domingo a domingo vamos ter jogos de três em três dias e todos têm de estar prontos para dar respostas. Todos vão ter oportunidades»

[Quenda estar no banco tem a ver com a transferência já fechada para o Chelsea?]

«Nada disso. Tem a ver apenas com a opção do treinador. É um miúdo que tem treinado muito bem, mas optámos por manter o Geny. Tem dado uma resposta muito boa, mas tenho de gerir os jogadores. É normal que existam alguns mais aziados do que outros. Mas como costumo dizer, quem chupa o gelado é o mister. O Quenda vai ter oportunidades a titular, mas nada tem a ver com a transferência. Na altura da venda, enalteci o presidente pela venda e por mantê-lo no plantel.»