Geovany Quenda, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-0 frente ao Famalicão, em jogo da 9.ª jornada da Liga:



«Este prémio individual é mérito do coletivo. Estivemos bem num campo difícil, fizemos um bom jogo. Tivemos de fazer o que temos feito desde início e trabalhar com humildade. Viemos aqui buscar os três pontos e felizmente conseguimos.»



[Foi a surpresa no início de época, agora já é uma certeza?]: «O Sporting tem bons jogadores, é um clube grande. Mas sempre trabalhei para estar aqui. Estreia a marcar na Liga? O importante são os três pontos.»