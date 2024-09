Declarações do treinador do AVS, Vítor Campelos, à SportTV, após a derrota por 3-0 ante o Sporting, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

[Irritação no final da 1.ª parte após o 2-0:] «É uma vitória que não merece contestação, o Sporting foi melhor. Preparámos o jogo para tentar contrariar da melhor forma o futebol que o Sporting está a apresentar. O 2-0 foi em cima do intervalo, já tinha dito para sermos mais inteligentes e, indo para o intervalo a perder 1-0, as coisas podiam ser um pouquinho diferentes na segunda parte.»

«Quando se joga com o Sporting, ao nível que tem estado, tentamos tapar de um lado, destapamos do outro. Ainda assim, uma palavra para os jogadores. Foram bastante trabalhadores durante o jogo, deram o que tinham, mas não conseguimos levar pontos porque o Sporting foi superior.»

«Aquele golo no final da primeira parte podia levar-nos com alguma incerteza para a segunda parte, mas foi um jogo apenas. Perdemos, pensar no jogo com o Farense. Para nós, o próximo é o mais importante. Queríamos pontos daqui, mas foi impossível porque o Sporting foi melhor. Agora, focados no jogo com o Farense.»