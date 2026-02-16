Rafael Nel dificilmente esquecerá a noite do triunfo frente ao Famalicão (1-0). O jovem avançado do Sporting estreou-se no Campeonato Nacional pelos leões no triunfo em Alvalade e, no final, não escondeu a emoção.

«Antes de mais, vou tentar dormir, que não vai ser muito fácil. Foi um sonho concretizado», afirmou à Sporting TV, resumindo o significado de uma estreia que perseguia desde criança.

«Desde miúdo que sonho com isto, que sonho estrear-me em Alvalade, perante mais de 46 mil pessoas. Já tinha jogado na Suíça, com o Young Boys, mas em Alvalade era um sonho e aconteceu agora», acrescentou o avançado de 20 anos.

Nel revelou ainda que procurou abstrair-se do ambiente para cumprir as indicações de Rui Borges.

«Acho que entrei bem no jogo, tentei fazer o que o mister me pediu e dar mais coisas à equipa. Tentei concentrar-me no jogo e não pensar tanto no ambiente», explicou.

O jovem dos leões destacou também a importância do trabalho diário em Alcochete, onde partilha balneário com referências do ataque leonino.

«Nos treinos é mais fácil, estou sempre a aprender com o Luis Suárez e com o [Fotis] Ioannidis. Aproveito até para lhes perguntar coisas, como já fazia nos anos anteriores, e assim vou melhorando», concluiu.