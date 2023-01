O relvado do Estádio da Luz recebeu a melhor nota (máxima, cinco) entre os novos jogos da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, revelou a Liga, esta quinta-feira.

Na segunda posição da ronda ficou o relvado do Estádio do Marítimo, seguido dos do Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães) e do Estádio de São Miguel (Santa Clara), ambos com nota quatro.

As notas da jornada:

Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – Nota: 5,00

Marítimo – Estádio do Marítimo – Nota: 4,63

V. Guimarães – Estádio D. Afonso Henriques – Nota: 4,00

Santa Clara – Estádio de São Miguel – Nota: 4,00

Famalicão – Estádio Municipal de Famalicão – Nota: 3,50

Casa Pia - Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor- Nota: 3,50

P. Ferreira – Estádio Capital do Móvel – Nota: 3,38

Boavista – Estádio do Bessa Séc. XXI – Nota: 3,13

Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 2,88

Na classificação geral, num ranking que também contempla os jogos disputados na Taça da Liga, o relvado do Estádio José Alvalade continua na liderança com o melhor total acumulado, seguido, no pódio, dos relvados do Estádio do Dragão (FC Porto) e do Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente).

Veja, na galeria associada, o ranking geral dos relvados da I Liga.