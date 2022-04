Sérgio Gaminha, treinador adjunto do Tondela, em declarações na flash interview da SportTV1, após a derrota por 3-1 frente ao Sporting, em jogo da 29.ª jornada da Liga:



«Foi uma vitória justa do Sporting. O Sporting foi superior e mereceu a vitória. Não entrámos tão bem como pretendíamos. O Sporting controlou a primeira parte e chegou à vantagem. Ao intervalo tentámos corrigir alguns detalhes e penso que equilibrámos o jogo na segunda parte. Criámos algumas situações e apresentámos uma postura mais condizente com o que esperávamos e temos vindo a apresentar.



O 3-0 sentenciou o jogo e retirou-nos a possibilidade de lutar pelo resultado. Procurámos fazer as coisas bem, ainda fizemos um golo, mas não foi suficiente. O Sporting venceu de forma justa.



Não foi a mobilidade do ataque do Sporting, foi antes a qualidade da sua construção. Respeitámos em demasia o Sporting na primeira parte, baixámos muito as linhas e ficámos muito distantes da baliza adversária para sair em transição. Isso criou-nos muitas dificuldades. Há mérito do adversário, claro. Mas melhorámos na segunda parte e temos de continuar a trabalhar para melhorar.



Queríamos pontuar. Teremos outras oportunidades. Estes pontos jamais serão disputados. Faltam alguns jogos para pontuar e faremos de tudo para conquistar pontos.»