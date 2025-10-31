Três dias depois do duelo para a Taça da Liga, Sporting e Alverca defrontam-se na noite desta sexta-feira, no jogo que abre a 10.ª jornada da Liga e que está marcado para as 20h15, em Alvalade.

Em relação à vitória por 5-1 de terça-feira, é esperado que o treinador do Sporting, Rui Borges, mude todo o onze inicial ante um Alverca em que o treinador Custódio também deve mudar pelo menos mais de meia equipa.

Zeno Debast, Daniel Bragança e Nuno Santos são ausências no Sporting. Do lado do Alverca, Custódio também tem vários impedimentos. Salvo alguma novidade de última hora, Julián Martínez, Stephanie Diarra, Léo Chu, Chiquinho, Isaac James, André Paulo, Tomás Mendes e Figueiredo são baixas nos ribatejanos.

O Sporting é segundo classificado, com 22 pontos, menos três do que o líder FC Porto (25) e mais um do que o Benfica, terceiro com 21 pontos. O Alverca é 12.º classificado, com dez pontos.

Confira, na galeria associada, os onzes prováveis para um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.