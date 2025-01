FIGURA: Miszta (Rio Ave)

Pode parecer estranho um guarda-redes que sofreu dois golos ser a figura do encontro, mas não para quem o viu. Miszta esteve irrepreensível e negou aos leões uma goleada que podia ter sido história, tal foi o número elevado de oportunidades que o guardião polaco evitou.

MOMENTO DO JOGO: Autogolo de Aderllan Santos

Foi sem esforço e sem precisar de rematar à baliza que o Sporting chegou à vantagem no jogo, beneficiando de um autogolo de Aderllan Santos. O golo teve o condão de serenar a equipa e dar a tranquilidade necessária a uma equipa que tinha acabado de perder o segundo troféu da época.

OUTROS DESTAQUES

Geovany Quenda (Sporting): Esteve imparável no lado esquerdo do ataque leonino, faltando apenas um pouco de sorte para ter sido mais eficaz. Na primeira metade acertou com estrondo no ferro, após boa jogada individual, e, já na segunda, partiu os rins à defensiva local e ofereceu o golo a Harder, que falhou escandalosamente.

Gyokeres (Sporting): Ficou a descansar para o jogo da Champions da próxima quarta-feira, mas dez minutos em campo bastaram para fazer o que melhor sabe: marcar! Fez o 22.º golo na Liga, o 33.º na temporada.