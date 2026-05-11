A FIGURA: Luis Suárez

Jogo de muita luta do avançado colombiano, sobretudo na primeira parte. Depois de um lance em que ficou maltratado na área, mas nada foi assinalado, ainda viu amarelo por simular penálti. À terceira, foi mesmo de vez e, pouco depois da meia-hora, arrancou o penálti num duelo com Petrasso, que viria a dar o 1-1. Na segunda parte, forçou nova falta do central argentino, que acabaria expulso.

O MOMENTO: Gustavo manchou a pintura, 42m

O Sporting estava com muitas dificuldades em criar ocasiões de perigo, mas nem sequer precisou de rematar à baliza para chegar ao 2-1. Num erro inacreditável, Gustavo Mancha tentou atrasar a bola para Miszta… e colocou-a na própria baliza. Este lance levou o Sporting em vantagem para intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Trincão

Com o Rio Ave reduzido a dez e remetido para as imediações da sua área, o jogo ficou mesmo ao jeito do canhoto do Sporting. Aos 66 minutos, teve um momento de génio e apontou o golo da noite.

Rui Silva

Apesar do perigo que o Rio Ave causou até à expulsão, o guarda-redes do Sporting não foi colocado à prova muitas vezes. Ainda assim, foi determinante em tempo de descontos da primeira parte, quando, com uma defesa com a bota esquerda, negou o golo a Tamble e segurou a vantagem para o intervalo.

Tamble Monteiro

O avançado do Rio Ave esteve exímio no trabalho de equipa. Foi a referência ofensiva dos colegas, pela forma como segurou a bola e combinou para dar início aos ataques.

Diogo Bezerra

Um autêntico comboio no corredor direito, na primeira parte, a aproveitar os espaços que a defesa do Sporting lhe concedia. Na retina fica a forma como finalizou para golo, aos 12 minutos, com um remate cruzado muito bem colocado.