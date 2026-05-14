O Sporting foi multado em 2.675 euros na sequência da visita ao Rio Ave, na 33.ª jornada da Liga, que terminou com vitória dos leões por 4-1.

A maior fatia deste valor, de 1.910 euros, corresponde ao uso de um very light por parte dos adeptos leoninos que estiveram em Vila do Conde. Já a coima de 765 euros deve-se também ao comportamento incorreto do público afeto ao Sporting, mas, desta feita, porque «entoaram por três vezes em uníssono, de forma clara, percetível e audível o cântico “em cada lampião há um c*****”», segundo consta no relatório do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Já ao Rio Ave foi aplicada uma multa de 700 euros por não ter impedido a entrada do very light utilizado pelos adeptos do Sporting.

Além disso, o emblema vilacondense terá de pagar 350 euros pelos insultos que os adeptos da casa dirigiram ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, que se encontrava na tribuna presidencial.

Diretor executivo do FC Porto suspenso por oito dias

O mapa de castigos do CD da FPF indica ainda que Henrique Monteiro, diretor executivo do FC Porto, foi suspenso por oito dias e multado em 1.275 euros.

O delegado ao jogo dos dragões viu cartão vermelho na visita ao AVS (derrota por 3-1), no passado domingo.

«Saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem, gesticulando efusivamente na direção do árbitro, dizendo: “marca as faltas c..., és sempre a mesma coisa”», escreveu o árbitro Carlos Macedo no relatório do encontro, segundo consta no mapa de castigos do órgão federativo.