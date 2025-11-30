Rodrigo Pinho, avançado do Estrela da Amadora, na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting [4-0] a contar para a 12.ª jornada da liga. O brasileiro admitiu que a equipa facilitou nas bolas paradas.

Jogar contra os campeões em título é difícil

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil. São os atuais campeões e têm uma grande equipa. Facilitamos. Já é difícil, ainda levamos dois golos de bola parada, o que condicionou o nosso jogo. Pensar já no próximo.»

O que o estrela poderia ter feito melhor

«Tínhamos de estar mais concentrados nas bolas paradas. Hoje em dias muitos jogos decidem-se assim. Quem é mais agressivo acaba por levar viagem na bola parada. Eles foram mais agressivos e saíram com a vitória. Agora é pensar no Arouca.»


 

