Rodrigo Pinho: «Tínhamos de estar mais concentrados nas bolas paradas»
Avançado do Estrela da Amadora admitiu que a equipa facilitou frente ao Sporting
Rodrigo Pinho, avançado do Estrela da Amadora, na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting [4-0] a contar para a 12.ª jornada da liga. O brasileiro admitiu que a equipa facilitou nas bolas paradas.
Jogar contra os campeões em título é difícil
«Sabíamos que ia ser um jogo difícil. São os atuais campeões e têm uma grande equipa. Facilitamos. Já é difícil, ainda levamos dois golos de bola parada, o que condicionou o nosso jogo. Pensar já no próximo.»
O que o estrela poderia ter feito melhor
«Tínhamos de estar mais concentrados nas bolas paradas. Hoje em dias muitos jogos decidem-se assim. Quem é mais agressivo acaba por levar viagem na bola parada. Eles foram mais agressivos e saíram com a vitória. Agora é pensar no Arouca.»
