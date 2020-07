Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate sem jogos em Moreira de Cónegos:

[Sabor amargo?] «Em termos de resultados sim, em termos da nossa ideia de jogo esteve lá todo o jogo, com o Moreirense com onze ou com dez. Na primeira parte, com mais definição podíamos ter criado perigo. Na segunda parte encostámos o Moreirense mas o jogo ficou um pouco estranho. Acabámos a tentar ganhar o jogo, mas não conseguimos»

[Arbitragem condicionou?] «Não sei se condicionou ou não. Pelo menos o último lance o árbitro foi ver e não achou que fosse penálti. Mas foco-me mais no que devíamos ter feito. Mesmo assim devíamos ter ganho, tenho de me focar no que podemos controlar, nos cruzamentos que fizemos e ninguém apareceu para finalizar, nos lances que tivemos e não aproveitámos».