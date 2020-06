Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (2-2) frente ao V. Guimarães:

[Ausência dos adeptos] «Ainda vamos a tempo, conforme tem sido a ideia do Governo de adaptar as decisões conforme os resultados. Os adeptos tem que voltar, melhora o jogo em si; o jogo foi bom, tivemos várias oportunidades em que decidimos muito mal, mas acho que foi um excelente jogo, as pessoas devem estar felizes. Gostei da minha equipa, frente ao V. Guimarães, que tem excelentes jogadores, mas as ideias começam a estar lá».

[Mais equilíbrios nas jornadas que faltam?] «Não sei. Na semana antes de terminar o campeonato o Porto empatou, o Benfica empatou e nós ganhámos. Toda a gente vai melhorar, quer os grandes quer as outras equipas. Acho importante trazer o público para voltarmos à normalidade. Daqui a cinco jornadas teremos as equipas mais no ponto, digamos assim».