Ruben Amorim realizou, esta sexta-feira, a antevisão ao encontro com o Casa Pia, a contar para a 8.ª jornada da Liga.

Em declarações aos jornalistas, o técnico dos leões confirmou cinco ausências para o jogo, com destaque para Diomande, que segundo o técnico vai «estar parado umas semanas». Além do costa-marfinense, também St. Juste, Matheus Reis, Pedro Gonçalves e Marcus Edwards não vão a jogo, este sábado.

«Erros do Debast? Senti-o normal, posso dizer que gostei bastante do empate, os jogadores sentiram o resultado, já que estavam habituados a vencer. O Diomande vai estar parado umas semanas, o Quaresma ainda não curou bem, mas integra a convocatória e a situação do Inácio é chata. Agora, o Diomande está claramente fora, o St. Juste também está fora, assim como o Matheus Reis. Temos o Fresneda e outros jogadores que podem jogar naquelas posições», afirmou.

A propósito do lateral espanhol, Amorim deixou elogios ao jogador e referiu que Fresneda reúne as características perfeitas para se adaptar a central do lado direito.

«Era um lateral e não tendo a fisionomia de central, acho que se enquadra muito bem naquela posição. Há jogos em que temos de usar claramente três defesas e ele é perfeito para aquela posição. É o que estamos a trabalhar mais. Está preparado para jogar amanhã, lembro-me do Ugarte que demorou seis meses para jogar e um ano depois foi vendido ao PSG. O Fresneda terá o seu tempo para jogar», admitiu o técnico.