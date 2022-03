Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio D, Afonso Henriques, após o triunfo por três bolas a uma frente ao V. Guimarães:

«Penso que entrámos bem, com bastante posse, a mudarmos o flanco e a controlar bem as saídas do Vitória, acabamos por sofrer um golo sem que o Vitória justificasse. Depois tivemos alguns minutos de incerteza, mas voltamos a ser a equipa que estávamos a ser. Empatámos de penálti, foi importante ir empatado para o intervalo, não entrámos bem na segunda parte, mas depois encostámos o Vitória. O Pote ajudou, marcámos o segundo golo, podíamos ter ficado com mais bola, e defendemos muito cedo. A paragem do jogo da bancada não no ajudou, mas depois o pontapé do Marcus definiu jogo».

[Entrada do Pote] «Nunca planeio substituições de antemão. Temos uma ideia das dinâmica, mas não foi nada planeado, o jogo vai dizendo coisas e tentámos acertar nas substituições. O Slimani não estava tão ativo como o normal, o espaço estava nas costas mas também entre linhas e o movimento do Pote ajuda, porque é bom a jogar entre linhas, no espaço. Correu bem, conseguimos ser ainda melhores com o Pote, teve um impacto grande».