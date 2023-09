Declarações de Ruben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (1-1) frente ao Sp. Braga:

[Sensação?] «Sensação de dois pontos perdidos, penso que tivemos as melhores oportunidades, deixámos por vezes o Braga ter mais bola porque estávamos confortáveis, mas estivemos mal nas saídas, e penso que foi aí que o jogo se decidiu. Os golos é que decidem, mas por vezes demos mais um drible ou escolhemos o lado errado quando tínhamos campo aberto, decidimos mal e acabamos por não matar o jogo».

«Temos potencial para ser melhores, acho que controlámos bem quer numa parte quer noutra, com alguns calafrios, mas quanto a mim estivemos mais perto do golo, com mais espaço para jogar. Temos de melhorar o entendimento. Quanto a mim estivemos mais perto de vencer o jogo, não aconteceu.

[Energia boa que falou na antevisão ao jogo mantém-se?] «É preciso ter noção que este é um campo difícil e ter noção daquilo que temos de melhorar. Temos de melhorar em todas as fases do jogo, mas não deixamos o Braga ter tantas ocasiões como é normal. Hoje não tivemos boa saída, com a qualidade que estes jogadores têm nas saídas com o campo aberto. A sensação é de que tivemos o jogo na mão, a energia não muda. Estamos na frente com duas equipas e a gora vem a paragem para melhorar a equipa».